Ilfattoquotidiano.it - È morto Jack Lilley, tra i protagonisti della serie tv western “La casa nella prateria”. Soffriva da tempo del morbo di Alzheimer

all’età di 91 anni, lo stuntman e attore tra ide “Latvper la quale ha lavorato in tutte le nove stagioni.died èmercoledì al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills. Lo ha comunicato la nipote Savanaha The Signal, agenzia di stampa di Santa Clarita.Il baffutoha lavorato per anni con il regista e attore Michael Landon“Bonanza”, a partire dal 1961, grazie alle sue abilità come stuntman e questo ha portato Landon ad assumerlo anche per “La”. Michael Landon del popolare telefilm non è stato solo il regista e il produttore esecutivo ma anche il protagonista principale, interpretando il padre di famiglia Charles Ingalls.