Parmatoday.it - Due scrittrici parmigiane tra le semifinaliste del Premio Campiello giovani

Leggi su Parmatoday.it

Due su dodici per una città come Parma è un gran risultato, due su due per il Liceo Romagnosi é sicuramente motivo di grande orgoglio.Aurora Vannucci, fresca di diploma al Romagnosi e studente di lettere all’ Unipr ed Elena Mora, attuale studente del Romagnosi, sono entrate nella rosa dei.