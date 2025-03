Ilrestodelcarlino.it - Drink al cavalluccio marino, bar multato

Corridonia (Macerata). 23 marzo 2025 – Un boccione da cinque litri con dentro un composto alcolico a base di cavallucci marini e piante varie, che migliorerebbe le prestazioni sessuali. I carabinieri lo hanno trovato nel laboratorio del “No Name cafè” a Corridonia, per questo è stato denunciato il titolare. L’altra notte, i militari della Compagnia di Macerata hanno svolto una serie di controlli. L’operazione ha previsto una serie di passaggi mirati nei luoghi più sensibili e in quelli considerati più a rischio. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri delle stazioni e dal Nucleo operativo e radiomobile con i colleghi del Nas di Ancona, del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro e del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata. Sono stati attuati posti di blocco sulle principali arterie stradali e controlli nelle vicinanze delle zone più trafficate.