Drammatico volo nel canalone: riesce a telefonare alla moglie, che chiama i soccorsi

Pistoia, 23 marzo 2025 – E’ scivolato cadendo drammaticamente in unsul Monte Gennaio, in provincia di Pistoia. Ma è riuscito are comunque, ferito e stordito, laal cellulare. La donna ha avvertito i, che hanno localizzato l’uomo riuscendo a salvarlo. Aveva anche un principio di ipotermia. Accade nel pomeriggio di domenica. A intervenire, il Soccorso Alpino. L’uomo è un 61enne di Sesto Fiorentino che aveva deciso di compiere un’escursione. Poi l’incidente e la paura. La donna, contattata dal marito, ha poito il 112 che hanno girato l’emergenza appunto ai tecnici del Soccorso Alpino in turno nella centrale 118 di Pistoia. Una volta localizzato, l'infortunato è stato raggiunto, da Firenze, dall'Elisoccorso Pegaso 1 che, oltre all'équipe di bordo, ha imbarcato anche un tecnico del Soccorso Alpino della Stazione Appennino e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.