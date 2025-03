Lanazione.it - Dragons, ripartenza a Pisa. Union in casa per vincere

C’è da riscattare un fine settimana molto negativo e da recuperare qualche punto per garantire una chiusura di regular season più tranquilla. Analogo il compito che attende le due pratesi del basket di serie C in questa decima giornata di ritorno, che vede sia iche l’impegnate oggi. A giocare inè l’Basket Prato targata Sim Tel, che alle Toscanini (ore 18) se la deve vedere con l’abbordabile Juve Pontedera. Vittoria d’obbligo per coach Paoletti e compagni anche perché con i due punti i playoff sarebbero assicurati. Intanto però a seguito dei risultati della scorsa giornata, si può già festeggiare: la salvezza, obiettivo d’inizio stagione, è matematica con quattro turni di regular season ancora da disputare. Turno abbordabile anche per i, che giocano sul campo del fanalino Cus(Pala Chiarugi ore 18).