2025-03-22 23:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il Galles ha superato il Kazakistan per iniziare la lorodi qualificazionedel2026 con una vittoria e mantenere il regno imbattuto di Craigcome manager.Dan James e Ben Davies, capitano-in, hanno segnato su entrambi i lati di una penalità di Askhat Tagybergen prima che il rabbino sostitutivo Matondo si sia assicurato che non ci fosse un grave sconvolgimento nello stadio di Cardiff City.I draghi non si sono mai qualificati per i torneidelback-to-Back e i tre punti qui daranno un sacco di speranza di fare storia in un gruppo che include anche Liechtenstein, North Macedonia e Belgio. ft 3-1 Un inizio vincente per il nostro @Fifaworldcupqualificata https://t.