Dove vedere Errani Paolini-Bucsa Kato oggi in tv WTA Miami 2025 | orario ordine di gioco streaming

, domenica 23 marzo, Sarae Jasminesaranno nuovamente protagoniste quest’nel torneo di doppio femminile del WTA1000 di. Le due azzurre, negli ottavi di finale, affronteranno la coppia composta dalla spagnolae dalla giapponese, mettendo nel mirino i quarti del torneo della Florida.Le nostre portacolori hanno vinto all’esordio contro l’ucraina Nadiia Kichenok e l’indonesiana Aldila Sutjiadi, battute per 6-1 5-7 12-10 dopo un’ora e 37 minuti di. Un match super tirato in cui le nostre portacolori hanno fattograndi qualità in termini di determinazione per rimanere ancora in.La partita traandrà in scena sul campo n-7 quest’e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); insu supertennis.