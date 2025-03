Ilgiorno.it - Dove una “ripresa“ ti cambia la vita. Viaggio fra i cavalli-eroi del Cer

I migliori amici dell’uomo sono sempre stati considerati i cani, ma dopo aver conosciuto l’associazione CER (centro equestre di rieducazione) anche ipotranno essere ritenuti tali. Fondato dal Lions Club Monza Corona Ferrea a novembre del 1982, è un’associazione senza scopo di lucro, in passato Onlus e attualmente ETS. Ha sede nel parco di Monza, nel centro ippico Santa Maria. La sua missione è quella di migliorare le condizioni di persone di tutte le età che hanno subito limitazioni o perdita di capacità motoria o psicologica. Attraverso le lezioni, che vengono chiamate riprese, queste persone imparano a fidarsi degli animali, a stare in equilibrio su di loro e coordinarsi nei movimenti. Ovviamente vengono anche stimolate da un punto di vista sociale, in quanto devono relazionarsi con gli istruttori e gli altri allievi.