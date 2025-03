Velvetgossip.it - Dove seguire Germania-Italia in tv stasera: la Nations League in chiaro dalle 20:45

Leggi su Velvetgossip.it

La Nazionalena di calcio si prepara ad affrontare una sfida cruciale il 2 maggio 2025, quando scenderà in campo a Dortmund per il ritorno dei quarti di finale della. Gli azzurri devono assolutamente vincere per sperare di ribaltare il risultato dell’andata,hanno subito una sconfitta per 1-2 contro laal San Siro. In quell’incontro, l’era passata in vantaggio grazie a un gol di Tonali, ma i tedeschi hanno risposto con le reti di Kleindienst e Goretzka, portando a casa il risultato.Il match di oggi rappresenta un’importante opportunità per gli azzurri di rientrare in corsa per la semifinale. In caso di successo, l’affronterebbe una tra Portogallo e Danimarca, con i lusitani che, come glini, devono recuperare un gol, avendo perso l’andata per 0-1.