Ilcampoonline.it - Doppio incidente e strade chiuse per ore: disagi sulla Nazionale per Carpi e sulla SP 413

Leggi su Ilcampoonline.it

Ieri, intorno alle 15, quattro auto sono rimaste coinvolte in unper, tra Appalto di Soliera e Ganaceto. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Baggiovara, ma non sono in gravi condizioni. Ferita lievemente anche una terza persona.Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale, che ha chiuso il tratto tra la rotatoria per Soliera e l’incrocio con strada Gherlino per quasi 3 ore per i rilievi e il recupero dei mezzi.Un altroinvece ha creatoSP 413 Romana Nord (foto Polizia locale) nella mattinata di ieri, all’altezza del civico 132, con due auto coinvolte. Chiusa la strada durante i rilievi, il traffico è stato deviato in direzione Novi di Modena su via Gruppo, versosu via Serragli.L'articoloper ore:perSP 413 proviene da Il Campo.