Doppietta dell’U P Policiano nella 3ª Corsa dell’Acqua | Pastorini e Sadocchi trionfano

In una mattinata inizialmente minacciata dalla pioggia, poi trasformatasi in una piacevole giornata, si è svolta la 3ª edizione della, che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti. La gara è partita alle 9:30 da Buon Riposo, con il colpo di pistola sparato dal presidente di Nuove Acque, Carlo Polci, soddisfatto del successo organizzativo, numerico e tecnico dell’evento.?Il percorso si è snodato attraverso Buon Riposo, Campoluci, Patrignone e Poggio Cuculo. Fin dai primi chilometri, Michelee Giovanni Scatizzi hanno preso il comando, staccando il gruppo inseguitore composto da Rosadini, Dibra, Notturni, Giovannini, Annetti, Bettarelli e Lisi. In campo femminile, Giulia, vincitrice dell’edizione precedente, ha subito imposto il suo ritmo, distanziando Daniela Menchetti e Veronica Nocentini.