Donnarumma, che figuraccia assoluta! Protesta con l’arbitro e… succede l’impensabile

Dortmund, 23 marzo 2025 – Una disattenzione inspiegabile ha marchiato con il sigillo dell’imbarazzo il primo tempo di Germania-Italia, amichevole dal sapore amarissimo per gli azzurri. Dopo il rigore trasformato da Kimmich, che aveva aperto le marcature, il raddoppio tedesco arriva nel modo più assurdo: conlontano dai pali, intento are, e Musiala che deposita il pallone in rete senza opposizione.L’azione nasce da un colpo di testa di Kleindienst, su cuicompie un intervento provvidenziale deviando in calcio d’angolo. Ma è proprio qui che si consuma l’errore fatale: il portiere azzurro lascia la porta e si avvia verso il centro dell’area per discutere conMarciniak, forse infastidito da un contatto precedente. In quel momento la difesa italiana, completamente disorganizzata e passiva, non si accorge della ripresa del gioco.