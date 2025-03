Dayitalianews.com - Donna di 62 anni muore dopo un intervento estetico, aperta un’inchiesta: chi era Simonetta Kalfus

Unadi 62, è morta nel pomeriggio del 18 marzo scorso, all’ospedale Grassi di Ostia. La 62enne era ricoverata in gravissime condizioni (sembra in stato di coma) alcuni giorniessersi sottoposta a undi chirurgia estetica in un ambulatorio privato laziale.un’indagineLa salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata dove si farà l’autopsia. Sul caso, infatti, è stataun’indagine condotta dai carabinieri di Ardea. La figlia della 62enne ha presentato denuncia nei confronti dei medici che lo scorso 6 marzo hanno sottoposto la madre a un trattamentoin una struttura privata laziale.I messaggi di cordoglio sui socialMolti i messaggi di cordoglio sui social: “Carala tua scomparsa mi addolora la tua bambina amata è distrutta dal dolore dalle tanta forza ti voglio bene amichetta mia eri unasplendida.