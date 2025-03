Internews24.com - Donati analizza: «L’Inter sembra molto più convinta a raggiungere l’obiettivo finale»

di Redazionela corsa per lo scudetto ed esprime le sue sensazioni sule sulle possibilità di conquistare il tricoloreIntervistato da Tuttomercatoweb, l’ex calciatore, hato la lotta scudetto e ha poito la situazione delle big della Serie A. Ha anche espresso i suoi motivi per cuipuò arrivare a conquistare il tricolore.PAROLE – «Milan e Juve in difficoltà? Sono a corto di risultati e quindi entrambe sono in un periodo non facile. Dalle top del nostro campionato è ovvio che ci si aspetti risultati, alla Juve in special modo conta vincere e se sei fuori un po’ da tutte le competizioni è normale che venga messo tutto in discussione.piùe più abituata a, però dall’altra parte c’è Conte che di campionati ne ha vinti e sa come si fa, un pareggio contro il Venezia non può certo spegnere l’entusiasmo».