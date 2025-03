Donatella Rettore | un’antidiva che ha fatto della provocazione una forma d’arte

Leggi su .com

Life&People.it Capelli biondo platino ribelli, sguardo magnetico e ammiccante, look grintoso anni ‘80,è una delle personalità più originali e trasgressivemusica italiana, che mescola abilmente il passato al presente; lei è una rockstar e può permettersi tutto, anche di essere irriverente e senza peli sulla lingua; la biografiacantante mostra una carriera che abbraccia cinque decenni, ma resta una continua evoluzione, fatta di sfide, conquiste e ribellioni. Un percorso che rispecchia appieno il suo essere eterno spirito libero, un’anti diva che, sul palco come nella vita, è capace di scatenare un vero putiferio.Sempre fedele a sé stessa e alla sua visione artistica, a 70 anni, continua a far parlare di sé. Recentemente ha sorpreso i fan con l’uscita del suo nuovo album, il quattordicesimo, Antidiva Putiferio, che testimonia la sua voglia di continuare a sfidare le convenzioni.