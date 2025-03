Ilrestodelcarlino.it - Donare, curare e accarezzare: i verbi più belli

La vita è un dono, no? Eresta un gran verbo, in continuo movimento. Diceva un presunto ‘materialista’ come Albert Einstein che “il valore di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere”. Oggi parliamo di una donazione grande, immensa: quella degli organi. Scopriamo, qui a fianco, che una donna di 82 anni, morendo, ha salvato due persone che avevano bisogno di un rene e di un fegato. Il dolore e il lutto dei parenti della donna diventano anche gioia, sì, per ciò che si è riusciti a fare, a. Non è un caso isolato. In Italia, storie simili, si raccontano dodici volte al giorno e il numero è in costante crescita.fa rima con amare, sperare. Non vincere: quello è un altro discorso. Non si vince la morte, non si vincono molte malattie.