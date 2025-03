Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 23 marzo 2025

In: anticipazioni,della puntata di, 23Torna, 23In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,23su Rai 1.della puntata di, 23Lo spettacolo comincerà con l’esibizione di Elodie, che canterà il brano “Dimenticarsi alle 7”, e con un medley dei suoi successi come “Due”, “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”. Spazio quindi ad Alessia Marcuzzi, che darà al pubblico alcune anticipazioni sul suo nuovo show “Obbligo o verità”, in onda da domani, lunedì 24, su Rai 2.