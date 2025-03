Bubinoblog - DOMENICA IN: MARA VENIER TRA 3 ICONE DELLA MUSICA E IL CAST DI NE VEDREMO DELLE BELLE

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma,23 marzo alle 14.00 su Rai1 e Rai Italia, andrà in onda la 28^ puntata di “In” condotta da.La puntata si aprirà con Elodie, unaprotagoniste indiscussepop in Italia, che si esibirà con il brano “Dimenticarsi alle 7” e con un medley dei suoi successi, tra i quali “Due”, “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”.Alessia Marcuzzi interverrà, poi, per dare alcune anticipazioni sul nuovo show “Obbligo o verità”, che la vedrà protagonista dal prossimo 24 marzo su Rai 2.Ancoracon Rita Pavone che – oltre a presentare il suo libro “Gemma e le altre”, dedicato a tutte le donne e non solo – si esibirà con il singolo “Niente (Resilienza 74)”.Seguirà Al Bano che si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi in alcuni dei suoi successi, tra i quali “Libertà” e l’intramontabile “Felicità”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.