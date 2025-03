Superguidatv.it - Domenica In con Mara Venier su Rai 1, anticipazioni e ospiti della ventottesima puntata del 23 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

dell’edizione 2024-diIn che va in onda oggi,23su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme lediIn.In, ledel 23Torna l’appuntamento fissopomeriggio, quello cone la suaIn. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.Ma chi saranno glidi questadiIn? Daarriverà Elodie che canterà il suo ultimo successo sanremese “Dimenticarsi alle 7” e poi si esibirà con un medley dei suoi successi, tra i quali “Due”, “Tribale” e “Bagno a mezzanotte”.