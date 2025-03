Domenica Ecologica a Roma | blocco del traffico il 23 marzo

Leggi su Funweek.it

232025: torna lasi prepara a una nuova giornata all’insegna della sostenibilità ambientale:232025 torna la, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Capitolina per sensibilizzare cittadini e turisti sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile.Leggi anche: —, ecco come sapere se una via è in Fascia Verde >>Lo stop alprivato sarà nella Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.Come sempre ci saranno delle deroghe. Tra le altre, per i veicoli ibridi o elettrici, per quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Via libera anche ai motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, alle moto 4 tempi Euro 3 e successive, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.