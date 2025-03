Dispetto Napoli Osimhen-Juve | scoppia il finimondo

Leggi su Sportface.it

Il centravanti nigeriano tornerà presto sui titoli di tutti i giornali per il calciomercato con i bianconeri interessatiVictorè passato da essere uno degli eroi principali del terzo Scudetto a lasciarenon proprio in maniera idilliaca. D’altronde le discussioni con l’agente e qualche comportamento sopra le righe hanno incrinato il rapporto tra il centravanti nigeriano e i campani.Sullo sfondo c’è una possibilità che metterebbe ancora più zizzania tra le parti ovvero un possibile passaggio diallantus, un po’ come fu per Higuain. C’è però una questione ancora più recente che potrebbe far saltare tutto, tra cui anche un particolare contrattuale.allantus? Ecco la veritàPartiamo dal presupposto che la clausola di 75 milioni, inserita dopo l’ultimo rinnovo sottoscritto da Victorcol, è valevole solamente all’estero dunque non riservata ad altre squadre della Serie A, a differenza di quello che era successo con Gonzalo Higuain.