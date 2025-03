Oasport.it - Discontinua e irregolare: Ferrari già in confusione, tornano i consueti fantasmi

Finisce con tanto amaro in bocca il weekend di Shanghai per la, che era chiamata al riscatto dopo la debacle di Melbourne. La tre-giorni del Gran Premio di Cina 2025 si è rivelata un vero e proprio rollercoaster emotivo per i tifosi del Cavallino, che hanno sognato in grande tra venerdì e sabato con il netto successo di Lewis Hamilton nella Sprint per poi sprofondare nuovamente nello sconforto tra le qualifiche e la gara domenicale.La Scuderia di Maranello, distante dal podio con Charles Leclerc 5° e Hamilton 6° all’arrivo, ha dovuto fare i conti con una clamorosa doppia squalifica per irregolarità tecnica (peso minimo per il monegasco, fondo troppo consumato per il britannico) di entrambe le monoposto. Una situazione inaccettabile per un top team di Formula Uno che ha come obiettivo combattere fino in fondo per il Mondiale dopo aver sfiorato il titolo costruttori nel 2024.