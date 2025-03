Ilgiorno.it - Discarica di rifiuti sul lungoticino. I sinti aiutano a ripulire l’area

Leggi su Ilgiorno.it

Stereo, televisori, passeggini, lavandini, cisterne e pneumatici in quantità. Si camminava suinella zona del Confluente. Un problema non nuovo, già in passato infatti era stata notata la presenza di unaa cielo aperto di fronte al comando della polizia locale e qualche settimana fa anche il consigliere di Forza Italia Antonio Bobbio Pallavicini aveva invitato gli assessori ad andare a vedere che cosa accade in una parte della città che dovrà avere nuova vita grazie al progetto Waterfront. "Un cittadino mi aveva segnalato la presenza dinella zona retrostante il campo– ha detto l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa – abbiamo effettuato un sopralluogo con l’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi e la consigliera Michela Viola e abbiamo raccolto la disponibilità di alcuniper darci una mano nella pulizia".