Diritto di prelazione dell’inquilino in caso di vendita come funziona

Indidi un immobile oggetto di locazione la Legge 431/1998 riconosce all’inquilino, in alcuni casi, undi, ovvero la possibilità di acquistare l’immobile in cui risiede, a parità di condizioni rispetto a terzi acquirenti.Ildirappresenta una significativa tutela per l’inquilino, in quanto gli garantisce la possibilità di continuare a risiedere nell’immobile anche indi. Tuttavia, è fondamentale che sia il proprietario sia l’inquilino conoscano dettagliatamente le condizioni e le procedure previste dalla legge per l’esercizio di tale, al fine di evitare controversie e garantire il rispetto delle normative vigenti.Vediamo più nel dettaglioe con quali modalità talepuò essere esercitato.Quando il proprietario può disdire il contratto di locazioneQualora venga stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo della tipologia 4+4 o 3+2 il proprietario non può recedere liberamente prima della scadenza naturale dell’affitto.