Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Germania-Italia 2-0: raddoppia Musiala LIVE

Dopo la sconfitta dell’andata, gli azzurri cercano la rivincita contro i tedeschi a DortmundSconfitta in rimonta a Milano per 1 a 2, l’scende in campo in casa dellaper tentare di ribaltare il risultato dell’andata e qualificarsi per le semifinali di. Un’eliminazione questa sera andrebbe ad incidere anche sul percorso per la qualificazione ai Mondiali del 2026.: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itIn caso di debacle, infatti, la squadra allenata da Luciano Spalletti finirebbe nel Girone I, dove ad attenderla c’è anche la Norvegia di Erling Haaland. Un motivo in più, dunque, per bissare l’impresa del 2006, quando i gol di Fabio Grosso e di Alessandro Del Piero stesero i tedeschi proprio a Dortmund, città che ospita anche la partita di questa sera.