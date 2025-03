Calciomercato.it - DIRETTA Juventus, esonero Thiago Motta e firma Tudor: ora è ufficiale | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Tutte le ultime notizie sulla panchina della, si va verso l’di: prontoNonostante la pausa per le nazionali, si preannuncia una domenica calcisticamente molto intensa. Allasaranno ore fondamentali per il futuro della panchina, conche potrebbe dire addio a breve e con Igora subentrargli.: le ultime– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La svolta ha iniziato a maturare nella giornata di ieri, con lache ha trovato la disponibilità dia fare da traghettatore, da qui al termine della stagione, superando così la candidatura di Roberto Mancini.aveva aperto al ruolo da traghettatore già giorni fa, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, ora le parti sembrano avere l’intesa di massima e nelle prossime ore si potrebbe procedere a marce spedite.