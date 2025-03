Lanazione.it - ’Dio in Toscana’. Socci e le radici di una civiltà

Un itinerario tra arte e fede, alla ricerca delleprofonde della cristianità. Un viaggio attraverso il territorio toscano, in cui ovunque si respira grazia e bellezza, tra città e campagna, chiese e colline, monumenti e alberi. ‘Dio abita in Toscana: Viaggio nel cuore cristiano dell’identità occidentale’ è il libro in cui Antonioha racchiuso tutto questo. L’autore lo ha presentato al Santa Maria della Scala, ieri pomeriggio, dialogando - dopo l’introduzione di Maria Antonietta Campolo, presidente della commissione cultura del consiglio comunale - con Orlando Pacchiani, giornalista de La Nazione, e con il contributo emozionato ed emozionante del maestro Massimo Lippi. Per il titolo l’autore si è rifatto al passaggio del Vangelo di Giovanni che dice ‘Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi’.