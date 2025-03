Quotidiano.net - Dimissioni di Papa Francesco, la gioia del cardinale Zuppi: “Continueremo a pregare per lui”

Roma, 23 marzo 2025 – “Una notizia che ci riempie di”. Ile arcivescovo di Bologna Matteo, presidente della Cei, subito dopo aver appreso delledall’ospedale didal Policlinico Gemelli, ha commentato con il cuore pieno di felicità questa notizia. “In queste settimane lo abbiamo accompagnato con la preghiera ea sostenerlo così come è accaduto in questi dodici anni di Pontificato”, ha detto ancora. Che racconta il percorso del Santo Padre: “Durante questa lunga degenza, ci ha mostrato la ‘benedizione’ che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore – ha ribadito il presidente della Cei –. Dalla cattedra dell’ospedale, ci ha ricordato quanto è necessario il miracolo della tenerezza che accompagna chi è nella prova portando un po’ di luce nella notte del dolore”.