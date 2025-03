Oasport.it - Diesel Berrettini stende Gaston. The Hammer vola al terzo turno a Miami

Matteoin versionesupera 4-6 6-3 6-3, un’ora e cinquantasette minuti la durata del match, il lucky loser francese Hugoaldel torneo ATP diMaster 1000 dell’anno. Theaffronterà ora il belga Zizou Bergs che ha piegato il russo Andrey Rublev, testa di serie numero otto, con il punteggio di 7-5 6-4.Inizia nel peggiore dei modi la partita del giocatore romano.perde il servizio a 15 in un game nel quale commette tre errori e chiude poi con il doppio fallo. Il mancino transalpino difende il suodi servizio e nelgame si porta sullo 0-30, il suo rivale però fa appello al servizio, rimonta e con due ace di fila porta a casa il primo gioco della sua partita.sfrutta i numerosi errori di un avversario molto falloso nei colpi al rimbalzo per salire 3-1, l’italiano risponde tenendo la sua battuta a 15 per il provvisorio 3-2.