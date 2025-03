Internews24.com - Di Napoli si sbilancia: «Lotta scudetto? Sarà tra Inter e Napoli. Sull’Atalanta dico che…»

di RedazioneDiparla della, l’ex giocatore ha le idee chiare su quali squadre si contenderanno il titolo, poi accenna anche all’Atalantavenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di ‘Radio Goal‘, Arturo Di, ex giocatore, ha parlato della sfida. La corsa al titolo è ormai entrata nel vivo e a poche giornate dalla fine, a detta sua,una sfida a due tra. PAROLE – «Per me la sfida è tra, con l’favorita perché è più forte. L’Atalanta merita un discorso a parte perché se vincesse losarebbe un miracolo, avendo un’altra filosofia societaria. Inoltre la sconfitta contro l’ha dimostrato che la Dea fa fatica contro avversarie dello stesso livello. Sta facendo un campionato straordinario, ma non la vedo ancora pronta per lo