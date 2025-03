Devi farlo a Zeudi Grande Fratello Mariavittoria choc con Lorenzo | Chiara interviene per frenare

Leggi su Caffeinamagazine.it

, tensione alle stelle nella Casa esempre più isolata. L’ex miss Italia è finita nel mirino delle critiche da parte di alcuni concorrenti. Tra le più infastidite dalla sua presenza c’èMinghetti, che non sembra averle perdonato di essere stata, a suo dire, la causa della rottura con Tommaso Franchi. La dottoressa ha addirittura suggerito aSpolverato un gesto piuttosto controverso“Puoi dare una cosa per rendermi felice? Prendi la torta e gliela schiacci in faccia a”. Il modello, senza pensarci troppo, ha risposto con prontezza: “Se tu me lo dici così, ci metto mezzo secondo a”. Come è andata a finire? A disinnescare la tensione e impedire che la situazione degenerasse ci ha pensatoCainelli, intervenuta con fermezza: “No, si incavola”.