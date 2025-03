Ilnapolista.it - Deschamps, sul suo addio alla Nazionale tanto chiacchiericcio sulle chat dei calciatori (Equipe)

L’si chiede se l’annuncio di, ct della Francia, di non prolungare il suo contratto con la federazione ha avuto delle ripercussioni sui giocatori della. Il ct “ha scelto di non trasformare la sua decisione in una soap opera“. Infatti, dopo la dichiarazione ufficiale, non ha più parlato dell’argomento. E dribbla tutte le domande poste in merito al tema.“Per lui è un non-evento. I giocatori hanno ricevuto le spiegazioni durante le sue varie apparizioni sui media, ha spiegato il suo entourage. Ed è convinto che questa decisione non avrà alcun impatto sul gruppo. Soprattutto perché i giocatori si rendono conto che il Mondiale è un obiettivo importante“.Leggi anche:lascia la Francia nel 2026. Lo ha detto adesso per evitare l’attenzione mediatica sulla(l’)I nazionali francesi vogliono capire le conseguenze dell’diNonostante ciò, in“alcuni si sono interrogati su quale sarà il loro futuro personale dopo il 2026“.