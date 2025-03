Sport.quotidiano.net - Derby Recanatese. Contro la Vigor tappa fondamentale

Alla fine, tranne ovviamente Mascolo ed Alfieri appiedati dal giudice sportivo e Pepa impegnatissimo nel Torneo di Viareggio (seppur ieri in panchina nel successoi senegalesi del Thiessois), tutti abili ed arruolati. Lapotrà quindi contare sull’organico (quasi) al completo per la gara odiernalaSenigallia che manca da un’eternità e che riveste un’importanza capitale nel percorso che dovrebbe, auspicabilmente, condurre in acque più tranquille. Si è detto e ridetto come la classifica non ammette distrazioni e seppur abbia un aspetto meno allarmante se confrontato a qualche mese fa ed in particolare al periodo in cui Bilò prese in mano la guida tecnica dei giallorossi, non sono assolutamente consentiti passi falsi che potrebbero complicare maledettamente il futuro prossimo.