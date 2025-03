Vanityfair.it - Demna, il nuovo direttore artistico di Gucci: 8 cose che (forse) non sai di lui

Leggi su Vanityfair.it

La guerra, gli studi in Economia, il fratello con il quale non è in buoni rapporti, il marito musicista. Ecco quello che ancora non conoscevate di uno dei più importanti direttori creativi di oggi