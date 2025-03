Notizie.com - Delitto di Garlasco, perché la prova del dna potrebbe non bastare. L’esperto: “Le tracce biologiche non sono sempre la chiave. E il movente…”

“Qualora il profilo del dna di Chiara Poggi risultasse compatibile con quello di Andrea Sempio, tale risultato da solo non sarebbe sufficiente per identificarlo come l’assassino”.diladel dnanon: “Lenonla. E il movente.” (ANSA FOTO) – Notizie.comNe è convinto Roberto Colasanti, criminologo clinico e investigativo, colonnello dei carabinieri in congedo, rappresentante dell’associazione Pro Territorio e Cittadini odv. In queste settimane, come è noto, è tornato alla ribalta delle cronache ildi.La Procura della Repubblica di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, oggi 37enne, nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Ilè avvenuto nella villetta di famiglia in via Pascoli ail 13 agosto del 2007.