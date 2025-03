Quifinanza.it - Decreto Autovelox, Salvini blocca tutto: cosa cambia per i ricorsi alle multe

Ilsugliè stato messo in pausa. La macchina burocratica si ferma su ordine del Ministero delle Infrastrutture, mentre le carte restano chiuse nei cassetti di Porta Pia. Una nota domenicale, asciutta come un cartello di lavori in corso, ha confermato che il testo non è ancora arrivato a Bruxelles. Matteoha invocato nuovi approfondimenti, un giro supplementare di riflessioni prima che il documento superi il confine.Dispositivi tra vecchio e nuovo regimeIl cuore del testo era semplice: tutti i rilevatori entrati in servizio dopo il 13 agosto 2017 venivano considerati conformiregole. Per quelli più anziani, invece, era previsto un esame di maturità: controlli, certificazioni, prove tecniche. I produttori avrebbero avuto trenta giorni per dimostrare la bontà dei dispositivi già installati.