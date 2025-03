Inter-news.it - De Grandis esalta: «Inter subisce senza Bastoni? Intelligenza fuori dal comune!»

Dein vista della partita di ritorno tra Germania e Italia in programma oggi, ha parlato in particolare dell’impiego di Alessandroe della suatattica.TATTICA – Stefano Deha parlato così riguardo la forza del difensore italiano: «L’gol quando lui esce? Perchéè un giocatore di un’superiore. In alcune partite lui è stato utilizzato da quinto, lui che nasce da centrale difensivo. Ha un piede mancino da mezz’ala, quindi non è detto che l’prende gol perché non ci sia un difensore come lui, ma semplicemente perché perde l’equilibrio di squadralui. Difensori bravi sono Acerbi, de Vrij, Bisseck e Pavard, maè una sorta di collante. In Nazionale, per esempio, gioca da centrale. Questo significa che è un giocatore molto bravo, ha questa caratteristica che lo fa spiccare: la duttilità.