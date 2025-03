Formiche.net - Dazi e deficit, luci e ombre della nuova strategia economica di Trump. L’analisi di Polillo

Nel contesto mondiale e nella storia contemporanea, l’economia americana rappresenta qualcosa di unico ed irripetibile. Due gli elementi che da sempre l’hanno supportata ed avvantaggiata: il signoraggio del dollaro e la disponibilità di credito a livello internazionale. Nessun vincolo, se non la volontà dell’Ente emittente, ha condizionato la gestionemoneta verde. Quel leggero diaframma, che postulava all’inizio la sua convertibilità in oro, fu infatti rimosso nel Ferragosto del 1971 e da allora il suo valore fu affidato al semplice giocodomanda e dell’offerta. Offerta controllata e gestita direttamente dalla Fed, la banca centrale degli Stati Uniti. Che a sua volta ha sempre operato in solitario, salvo che in due occasioni: nel 1985 (riunione del Plaza a New York) e nel 1987 (analogo meeting presso il Louvre).