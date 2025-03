Ilrestodelcarlino.it - "Davvero un modo per crescere"

"Sto svolgendo il servizio civile – commenta Laura Dominici, 26 anni – nella cooperativa sociale On the Road a San Benedetto, nel Servizio di accoglienza e integrazione per migranti. Era da tempo che desideravo mettermi al servizio della comunità e, terminati gli studi, ho colto l’occasione. Ho svolto tante attività, conosciuto persone con storie uniche e ampliato il miodi vedere il mondo. Questa esperienza mi ha insegnato a non dare nulla per scontato, neanche le cose più semplici, come avere un tetto o un pasto garantito ogni giorno. La consiglio a chiunque vogliae aprirsi a nuove prospettive: è un’opportunità preziosa per formarsi".