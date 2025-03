Ilgiorno.it - Davide Garufi, tiktoker transgender si uccide a Sesto: s’indaga su atti di cyber bullismo

San Giovanni, 23 marzo 2025 – I carabinieri diSan Giovanni indagano sulla morte didi 21 anni che nel suo profilo aveva recentemente pubblicato alcuni video in cui si era rivelato come donna, chiedendo di essere chiamato Alexandra e annunciando l’avvio della terapia ormonale per completare la transizione. Il ragazzo – che lavorava come commesso – si sarebbe sparato nella tarda serata di mercoledì, all’interno dell’abitazione in cui viveva insieme ai genitori, utilizzando un’arma da fuoco legalmente detenuta dal padre. I militari dell’Arma, che hanno già inviato un’informativa alla Procura di Monza, stanno valutando alcuni presuntididi cui il giovane sarebbe stato vittima. Insulti, sberleffi e prese in giro sarebbero stati confermati dai suoi follower.