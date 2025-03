Ilpiacenza.it - "Dante-Dì", il concerto degli Orion Brass per celebrare il Sommo Poeta

Leggi su Ilpiacenza.it

In occasione della ricorrenza del "-Dì", evento istituito dal Governo con proprio provvedimento del gennaio 2020 per ricordare a livello nazionale la figura diAlighieri in tutta Italia nella "data" fissa annua del 25 Marzo, la Società "Alighieri" di Piacenza ha programmato un.