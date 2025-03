Dall’inizio del governo Meloni il report sulla parità di genere al lavoro non è mai stato pubblicato Scomparso anche il sito

Leggi su Open.online

Il gender gap continua ad essere un fenomeno fortemente pervasivo nel mondo del: solo nel 2023, secondo i dati dell’Inps, in Italia le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini sono state di 643 euro, ben il 28,34% in più rispetto ai 501 euro medi percepiti dalle donne. E mentre il divario salariale rimane un problema, uno strumento che ècreato proprio per monitorarlo è dimenticato nel limbo: si chiama Rapporto biennaledi, previsto dalla Legge Gribaudo. Non è maipresentato al Parlamento dalla sua entrata in vigore, nel 2021, dopo un’approvazione all’unanimità che coinvolgeva dunquei partiti oggi al. Ma non solo: i 2 milioni di euro destinati alla creazione della piattaforma che avrebbe dovuto supportare la stesura delnon si sa che fine abbiano fatto: non è mai stata realizzata.