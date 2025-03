Ilfattoquotidiano.it - “Da quando mi sono sposato ho preso 20kg. Per fortuna viviamo in un mondo sempre meno propenso al body shaming”: così Ignazio Boschetto de Il Volo

Ilè in tour negli Stati Uniti. Il 21 marzo scorso il trio si è esibito al Radio City Music Hall di New York. Dopo le date americane fino al 31 marzo e Canada all’inizio di aprile, Iltorna in Italia con “Tutti per uno – Viaggio nel tempo” l’8, il 10 e l’11 maggio a Palazzo Te a Mantova. Una nuova location, dopo le prime due edizioni dello show che sitenute all’Arena di Verona.Piero Barone,e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti colleghi e amici. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani classici del repertorio de Il, ma anche cover della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.