Bergamonews.it - Da Goethe a Dostoevskij: in UniBg tornano i grandi classici della letteratura

Bergamo. Nell’ambito delle attività di Public Engagement di, Paolo Barcella e Cristina Cappelletti del dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere organizzano una nuova serie di incontri dedicati alle letture di. L’edizione 2025 dell’iniziativa è la settima organizzata dall’ateneo.I titoli proposti sono ‘’ delle varie letterature e dell’area storico-sociologica i cui insegnamenti sono attivi nel dipartimento di Lingue, con il coinvolgimento anche del dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. L’iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bergamasca, che da quest’anno ha coinvolto i gruppi di lettura di molte bibliotecheprovincia anche in fase di selezione delle opere.Gli incontri, in programma da mercoledì 26 marzo a martedì 20 maggio nelle biblioteche di Alzano Lombardo, Curno, Carobbio degli Angeli, Villongo, Bergamo, Almenno San Bartolomeo, Treviglio e Vertova, vedranno gli interventi dei professori Alessandra Goggio, Andrea Pitozzi, Michela Gardini, Jacopo Perazzoli, Giuseppe Previtali, Ornella Discacciati, Marco Taddei e Ivan Rota.