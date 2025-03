Firenzetoday.it - Da Gaza alla Macedonia: tre missioni umanitarie della Cross di Pistoia

Leggi su Firenzetoday.it

Una settimana impegnativa per la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario () di Pistoia. Laè stata coinvolta, per la prima volta, in tre diverse operazioni di Medevac in collaborazione con il Dipartimento NazionaleProtezione Civile, Sistema Europeo di Protezione civile e.