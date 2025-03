Ilfattoquotidiano.it - “Da bambine siamo state molestate entrambe, ma non abbiamo detto niente”: la rivelazione di Eva Grimaldi e Imma Battaglia a “Verissimo”

Evasonoospiti nell’ultima puntata di ““. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin la coppia ha parlato degli abusi subiti da piccole. “Mi ricordo che andavo alle elementari. – hala– C’era questo amico di famiglia, un artigiano, che stava facendo i lavori nella nuova casa in cui ci saremmo trasferiti con la mia famiglia. Mia mamma un giorno gli chiese di portarmi a vedere la casa nuova.Poi la tragedia: “Mi ricordo che entrammo in casa e c’era l’odore della vernice fresca. Mi ricordo che mi portò subito in camera da letto, cosa che mi sembrò strana, mi fece sedere sulla rete, perché non c’era ancora il materasso. Mi sollevo le gambine e iniziò a toccarmi le cosce. Io cercavo di trattenere la sua mano perché non andasse più su. Lui mi prese e mi portò di forza in bagno dove iniziò a masturbarsi, tenendomi di forza con una mano mentre io piangevo”.