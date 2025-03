Ilfattoquotidiano.it - “Da 40 a 36 ore, così abbiamo aumentato la produttività. I lavoratori? Più felici”: nell’azienda che ha introdotto la settimana corta

“Non sono le ore ma il come si lavora che fa la differenza, il mito di Stakanov giustamente è di due secoli fa”. L’ingegner Artemio Affaticati è il presidente e amministratore delegato della Scoprega di Cassano D’Adda, che dal 1979 progetta e realizza accessori per il settore nautico e degli sport acquatici. Qui si lavora quattro giorni a. La “” è stata introdotta nel 2022, con una riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore. Il tutto a parità di stipendio. “Ho deciso di partire con una sperimentazione di tre mesi dopo aver letto degli articoli sul Wall Street Journal e sul Guardian che parlavano dei benefici di dare più tempo alle persone” racconta l’ingegner Affaticati. In quel momento le aziende della zona quasi schernivano la scelta. “Lo fate perché avete un calo di fatturato” dicevano gli altri.