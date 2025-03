Oasport.it - Curling femminile, il Canada vince i Mondiali: bis per Homan, battuta la Svizzera di Tirinzoni

Ilha vinto i2025 di, sconfiggendo lacon il punteggio di 7-3 nella finale andata in scena sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Le nordamericane si sono imposte al termine di un incontro che, dopo sei end sul filo del rasoio, è stato caratterizzato da un cambio di ritmo letale impresso dal quartetto della Foglia d’Acero.Ilha così difeso il titolo conquistato dodici mesi fa in casa, battendo ancora una volta le elvetiche, a cui non è riuscita l’impresa di conquistare la quinta medaglia d’oro nelle ultime sei edizioni della rassegna iridata. Si tratta della 20ma affermazione della storia per questa Nazionale, che dal 2014 si alterna sul trono insieme alla compagine rossocrociata.La skip Rachel, la vice Tracy Fleury, la second Emma Miskew e la lead Sarah Wilkes hanno lottato con il quartetto guidato da Silvananei primi sei end (2-2) e poi hanno operato il forcing risolutore: hanno marcato due punti nel settimo parziale, hanno strappato la mano nell’ottavo mettendo due stone a punto e poi hanno nuovamente neutralizzato il martello delle svizzere, mettendo a segno il punto del 7-3 che ha chiuso le ostilità in anticipo.