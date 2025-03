Quotidiano.net - Cuccurucucu Battiato: era la voce dell’Italia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 marzo 2025 – Da San Giovanni Valdarno a Verona. Era l’estate del 1982 e Francosi rese conto, per strada, che il suo sogno da ragazzino si era realizzato. Bloccato con i suoi musicisti in un ingorgo in Toscana, chiesero agli altri automobilisti in coda che cosa stesse accadendo. La risposta fu fulminea e fulminante, in un certo senso: aspettavano di andare al concerto di. Qualche mese dopo, il 17 settembre, era all’Arena di Verona. Un teatro a cielo aperto in cui unire i sogni di rock’n’roll da ragazzino (la prima chitarra giocattolo presa ai grandi magazzini di Catania) e la Passione secondo Matteo di Bach, ascoltata per la prima volta in chiesa, da un organo, le cui corde gli entrarono direttamente dentro il cuore. L’Italia cantavae La (sua)del padrone che era appena uscita un anno prima.