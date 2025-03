Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Sechi difende Meloni: “Ha letto il manifesto di Ventotene così bene che Maryl Streep la vuole ne il diavolo veste Prada 2”

Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizioi panni di Mariosempre in prima linea nelre la Premier: “Ma la sinistra è invidiosa perché è innegabile che la povera Giorgia sta salvando il mondo che è precipitato in un baratro di disperazione”. E sulle dichiarazioni suldi: «Ma poi cosa ha fatto di male l’altro giorno alla Camera? Ha solo, magnificamente, ildi. L’hache Meryll’ha chiamata e le ha detto “senti ti passo la sceneggiatura de “Il2” . e le ha detto: Ma devi farla te!”Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)L'articolo: “Haildichelane il2” proviene da Il Fatto Quotidiano.